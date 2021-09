Kermis achter kasteel Wijchen is hit: ‘Het is een mooi rondje geworden’

Wat veel kermisgangers betreft wel. Met het kasteel op de achtergrond is het eigenlijk de mooiste plek die je in het centrum hebt, is een veelgehoorde opmerking. ,,De kermis in de kasteeltuin is eigenlijk misschien wel beter zo. Het kasteel op de achtergrond geeft toch een heel goede sfeer”, zegt Jan Dermois. ,,Het voelde ook wat groter en dus automatisch minder druk dan het marktplein normaliter”, zegt een andere kermisbezoeker.