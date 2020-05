Kermisbranche beleeft verloren seizoen: kunnen we nog in de botsauto’s stappen na 2020?

Zeker zes tot acht vrachtwagens staan er in de loodsen van de familie Ockers, op een bedrijventerrein aan de rand van Wijchen. Blauwe vrachtwagens, met in het wit de naam van de familie erop. ,,We zouden nu op kermissen in Zutphen, Schalkhaar en Odijk staan’’, zegt Frank Ockers (36).

De familie Ockers is groot in de kermiswereld. ,,Ik doe het samen met mijn vader en mijn oom’’, zegt Frank. ,,We hebben zo'n tien attracties. Botsautobanen, een draaiende bank, een rupsbaan, een draaimolen. We organiseren ook kermissen in opdracht van gemeenten of dorpsverenigingen.’’