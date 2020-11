Kermisongeluk Wijchen: na een jaar is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak

2500 kilo lachgas in beslag genomen op industrie­ter­rein in Wijchen

23 oktober WIJCHEN - Bij een grote controle op industrieterrein Wijchen-Oost is deze week een illegale opslag van lachgas aangetroffen. Het lachgas zat opgeslagen in meerdere drukcilinders die niet aan de eisen voldeden. Er is in totaal 2500 kilo lachgas in beslag genomen.