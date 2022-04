Kernachtig Wijchen, CDA en VVD hebben elkaar gevonden

Dat is de uitkomst van de gesprekken die informateur Geert Gerrits, huidig wethouder voor Kernachtig Wijchen, met alle partijen heeft gevoerd. Kernachtig Wijchen, CDA en VVD zijn de drie grootste partijen en hebben samen een twee derde meerderheid in de gemeenteraad.

Eerder deze week lagen er nog wat stevige onderwerpen op tafel - zo had het CDA als oppositiepartij afgelopen jaren kritiek op de plannen Tussen Kasteel en Wijchens Meer (over het centrum) en Hart van Zuid (over Wijchen-Zuid). Inmiddels zijn de belangrijkste verschillen overbrugd en kunnen de partijen concreet gaan onderhandelen over een coalitieakkoord. ,,Er is veel vertrouwen”, zegt Gerrits. ,,Ik verwacht niet dat er nog harde noten te kraken zijn.”