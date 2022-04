Kernachtig Wijchen wil met CDA en VVD een coalitie bouwen om de ‘hete aardappelen’ heen

Lokale partijen blijven domineren in Maas en Waal

MAAS EN WAAL - In alle Maas en Waalse gemeenten zijn lokale partijen na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste in de gemeenteraad. In Druten verdwijnt de laatste landelijke partij, het CDA, uit de gemeenteraad. De VVD zag de poging een zetel te bemachtigen ook stranden.

17 maart