Kerstboom bij opvanglocatie Wijchen: ‘Nostalgisch’

Einde van een begrip: Autobe­drijf Coppes stopt er na 60 jaar mee

Nagenoeg iedereen in Maas en Waal kent Autobedrijf Coppes. Het familiebedrijf in Bergharen begon in 1961 met het repareren van een handjevol auto’s die er toen rondreden. Het groeide uit tot een groot bedrijf met een eigen pand aan de Hogeveld. Maar de autohandel verandert. Huidige eigenaren Max (58) en zijn zus Gertie (59) stoppen ermee.

30 november