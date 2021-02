Kinderen weer naar school: ‘Ik ga ze missen, nu zie ik mijn meiden de hele dag’

video Megaopera­tie in Wijchen gaat bijna van start: zo ziet de prikloca­tie er nu uit

14 januari WIJCHEN - De vaccinatielocatie aan de Havenweg in Wijchen is zo goed als in kannen en kruiken. Wat nog rest? Wachten op het vaccin dat vrijdagochtend wordt geleverd. Het aftellen kan beginnen: een rondleiding door het gebouw, waar de voorbereidingen nog in in volle gang zijn.