Kraanvogel in Wijchen wordt ‘levendige en slimme wijk’

Het gebied rond de Kraanvogelstraat ligt midden in Wijchen, vanuit het centrum gezien net achter het station. Het staat al jaren op de nominatie om aangepakt te worden Er staan verloederde en leegstaande bedrijfspanden, gezonde bedrijven en hier en daar een woning. ,,We zijn in vergaande onderhandeling met een paar projectontwikkelaars’’, zegt wethouder Geert Gerrits (Wonen) van Wijchen.