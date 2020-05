Kritiek op bestrijding eikenprocessierups: gif en aaltjes doden ook andere insecten

De overlast van de brandharen van de eikenprocessierups is de laatste jaren flink toegenomen. Gemeenten bestrijden het dier op verschillende manieren. Alle gemeenten in Maas en Waal spuiten in het voorjaar preventief met het gif Xentari.



Beuningen, Druten en West Maas en Waal gebruiken ook nematoden (aaltjes), minuscule diertjes die in de rups binnendringen, waarna deze sterft. Wijchen heeft de inzet van aaltjes in onderzoek. Nesten die ondanks de preventieve maatregelen tot wasdom komen, worden weggezogen.