Lakshmi geeft haar publiek een knuffel op afstand: ‘Optreden is wat ik hoor te doen, het is wat ik ben’

Je begint je tournee midden in coronatijd. Hoe is het idee ontstaan?

Lakshmi: ,,In april zat ik in M, de talkshow van Margriet van der Linden. Het ging over het thema huidhonger, het verlangen om mensen aan te raken. Ik deed het nummer I touch myself van Divinyls. Dat werd gezien door mensen van theaters. Zij benaderden mijn impresario met de vraag of ik daar een show over kon maken. Er waren veel grote voorstellingen afgezegd, dus er was ruimte. Ik moest binnen 48 uur beslissen. Dat was heftig, meteen mijn bandleden bellen, kijken of iedereen kon en toen hebben we ‘ja’ gezegd.”