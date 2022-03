Lakshmi: ‘Het gaat niet alleen over hoe we naar zangeressen kijken, maar hoe we met vrouwen omgaan’

Het gesprekZangeres Lakshmi Swami Persaud (Wijchen, 1993) bouwt gestaag aan haar carrière en zat in tv-hit Wie is de Mol . Ze schreef met dertig andere vrouwelijke artiesten een brief over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de muziekbusiness.

,,Het wangedrag in de muziekindustrie is al veel langer gaande dan de onthullingen bij The Voice doen vermoeden, het is een topje van de ijsberg.”

Was getekend: Lakshmi. Zangeres. Opvallende verschijning, vrij op het podium, creatieve waaghals in haar clips en muzikale kameleon. Opgegroeid in Wijchen en Nijmegen, stapje voor stapje bouwend aan een muzikale carrière die haar inmiddels de status van Bekende Nederlander verschaft.

Samen met onder anderen Claudia de Breij, Glennis Grace en Aafke Romeijn stuurde ze onlangs een open brief via 3voor12 de wereld in over de wantoestanden waarmee vrouwen in haar business te maken krijgen. Maar al in 2018, in haar nummer Waiting till te sun, zong ze:

We’re all waiting till the sun comes up

Girls don’t forget to look around you

Walking under city lights

Cause in this world no man can be trusted

Quote Je wordt als vrouw in de muziekindu­strie vaak behandeld als popje Lakshmi