Lange file op A50 bij Wijchen na ongevallen, rijbaan korte tijd dicht

Wijchen krijgt geen ‘emancipa­tie­buurt’, voorstel met één stem weggestemd

7:54 WIJCHEN - Het had een haar gescheeld, of Wijchen had binnenkort een nieuwbouwwijkje gekregen met straatnamen die verwijzen naar voorvechtsters van gelijke rechten voor vrouwen en mannen in Nederland. Zo’n emancipatiebuurt is er in Nijmegen al langer. Met een meerderheid van één stem werd het voorstel donderdagavond laat echter weggestemd in de Wijchense gemeenteraad.