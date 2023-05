Langs bij een opname van Tussen Kunst en Kitsch: ‘Haal die rollator even uit beeld’

Wilbert en Bert zorgen bij Puiflijk voor ‘gespreid bedje’ grutto en kievit. Met succes

Goed nieuws. Het gaat beter met de weidevogels in het Land van Maas en Waal. Grutto’s, tureluurs en kieviten komen terug om er hun eieren te leggen; bijvoorbeeld in het weiland van boer Wilbert Litjens bij Puiflijk. ,,Dat het er nu zoveel meer zijn, had ik niet verwacht.”