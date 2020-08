Lichaam gevonden in recreatieplas Berendonck; waterskicentrum dicht vanwege onderzoek

De brandweer verleent met een bootje assistentie bij het onderzoek in de plas tussen Nijmegen en Wijchen. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit of doodsoorzaak van het slachtoffer, omdat daar nog onderzoek naar wordt gedaan. Het zou niet om een badgast gaan.



Het lichaam is gevonden bij de baan van Waterskicentrum De Berendonck. Volgens de directeur gaat het niet om een bezoeker van het waterskicentrum, maar is het lichaam alleen bij één van de masten voor het sleeptouw aangetroffen. Het centrum is gesloten gedurende het politie-onderzoek, dat naar verwachting rond 18.30 uur is afgerond.



De politie heeft een deel van de Weg door de Berendonck afgesloten. De Thermen Berendonck zijn wel toegankelijk voor gasten. Volgens de directeur van de thermen krijgen hun gasten niet veel mee van het onderzoek, omdat dat in het midden van de plas plaatsvindt.