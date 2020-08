Lichaam gevonden in recreatieplas de Berendonck

video Kunstige vrijheid gescan­deerd aan het Wijchens Meer

9 augustus WIJCHEN -Een rood-wit lint aan het Meer in Wijchen. Iedereen die genodigd is voor de performance De Gek, Vrijheid of Waanzin moet binnen het vierkant blijven dat het lint vormt. Symbolische onvrijheid vanwege corona. Bij een werk dat gaat over 75 jaar vrijheid.