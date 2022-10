Lichtjes voor de overledenen verschijnen ook op de Kapelberg

Wijchen bereidt zich met vergroot opvangbas­sin voor op heftige regenbuien

WIJCHEN - Om regenwater bij hevige buien beter op te kunnen vangen in Wijchen, neemt de gemeente maatregelen. In de wijk Woezik wordt een opvangbassin voor regen vergroot. Het is onderdeel van het ‘klimaatproof’ maken van de gemeente.

