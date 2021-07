LIVE | Ouders doodgereden Sebastiaan uit Wijchen: ‘In de bloei van zijn leven wordt onze zoon weggerukt, om helemaal niets’

De klap was groot in Wijchen toen Sebastiaan (42) november vorig jaar om het leven kwam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed O. vanuit stilstand met verhoogde snelheid tegen de Wijchenaar aan en tot twee keer toe over hem heen. Aanleiding was dat het slachtoffer een foto maakte van het kenteken van de witte bestelwagen van de 19-jarige, zegt het OM.



Even daarvoor sprak Sebastiaan, die met zijn vrouw de hond aan het uitlaten was in de wijk De Ververt, de tiener aan op zijn rijgedrag. Hij overleed op straat, voor de ogen van zijn vrouw. O. vluchtte volgens ooggetuigen met hoge snelheid en werd na een zoekactie in de buurt van Beuningen klemgereden door de politie.



Tijdens een eerdere zitting betuigde O. al spijt. ,,Ik vind het heel spijtig wat er gebeurd is”, zei de jonge Woerdenaar. ,,Ik zit constant met gedachten bij de familie en vrienden. Met alle feestdagen voornamelijk die voorbij zijn gekomen. Hoe moeten de kinderen het doen zonder hun vader?”



De zaak dient bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht, omdat bij de rechtbank in Arnhem en familielid van de verdachte werkt.



Volg hieronder de zaak rond pakketbezorger Tarik O., die verdacht wordt van het doodrijden van Wijchenaar Sebastiaan.