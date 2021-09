Loonkloof voor juffen en meesters bijna gedicht. ‘Ik ben wel klaar met het actievoeren’

,,Weer een stapje in de goede richting. Ik ben heel blij’’, zegt Marieke Robben (39), lerares in groep 6 van De Trinoom in Wijchen. Ze was een van de aanjagers van de acties die in 2017 en 2018 werden gehouden in het basisonderwijs. Leerkrachten staakten en gingen de straat op om een beter loon te krijgen. Inzet: een gelijk loon voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.