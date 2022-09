‘Lopen tussen de tenten’ komt terug op Wijchense kermis

Eredivisie­ploeg Smashing trekt talent aan en mikt op seizoen zonder degradatie­zor­gen

WIJCHEN - De achtste plek in de eredivisie. Dat is komend seizoen het doel van de badmintonners van Smashing. Het is slechts één positie hoger dan afgelopen jaar, maar het zou wel betekenen dat de ploeg de play-offs om degradatie ontloopt.

10 september