Malariamug definitief uit Balgoij verdwenen: ‘We kunnen eindelijk weer buiten zitten’

,,Het krioelde gewoon van de muggen in de zomer. In de hoek van ons overdekte terras zaten er zo veel dat we ze met de stofzuiger opzogen”, zegt Sjaak van Haren. Hij woont schuin tegenover de verbouwde boerderij waar sinds eind 2018 hoveniersbedrijf De Hoog in zit. Dat zat eerst in Nederasselt, een kilometer verderop, in de gemeente Heumen, maar moest daar weg omdat de plek waar ze zaten niet de juiste bestemming had.