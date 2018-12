Man (45) uit Wijchen opgepakt voor hacken webshop voor diergeneesmiddelen

Gelders verkeers­hart is ziek: recordaan­tal files rond knooppunt Valburg

6:00 VALBURG - Meer files dan ooit, 22 ongelukken, minimaal 4 inzetten van de traumahelikopter en 6 auto's over de kop. Dat is de recordscore van 11 maanden verkeerschaos op en rond knooppunt Valburg in 2018. Nog meer slecht nieuws: het wordt alleen maar drukker op het knooppunt, waarmee ook de kans op ongelukken toeneemt.