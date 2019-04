Man opgepakt voor bekladden van pand in Wijchen

Wijchenaar Thomas bouwt het vervoer van de toekomst: de zon­ne-au­to

20 april WIJCHEN/EINDHOVEN - Wijchenaar Thomas de Jong studeert aan de TU in Eindhoven, maar is dit jaar vooral druk met de solarrace: de internationale wedstrijd in Australië, tussen auto’s die rijden op zonne-energie. Hij bouwt met name het chassis. ,,Over een jaar of vijf zie je dit soort auto-auto’s op de weg.”