Man wil ex spreken, maar krijgt diepe steekwond van haar nieuwe vriend

1,5 jaar geëist tegen man die de ex van zijn vriendin neerstak

15:12 WIJCHEN/BEEK – Een man stapt uit een auto en loopt naar een woning. Een bewoner komt naar buiten en loopt naar de bezoeker. Het volgende moment pakt hij de bezoeker bij zijn keel. Even later blijkt dat de bezoeker - de ex van de vriendin van de verdachte - in zijn nek is gestoken.