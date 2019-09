Massaal medeleven voor blijvend invalide slachtoffer Wijchens kermisongeluk

Wie was de piloot van de Duitse jager die neerstort­te in Balgoij?

24 september BALGOIJ - Mooi, het gedenkteken op de Maasbandijk voor het toestel van William Kalka dat zaterdag is onthuld, zeggen Piet Sengers en Theo van Haren uit Balgoij. Maar hoe zit het met ‘ons’ vliegtuig? Wie zat er in het Duitse toestel dat in september 1944 op het land van Theo van Haren neerstortte?