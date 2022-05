Meerdere chalets gaan in vlammen op bij grote brand in Alverna

In totaal gingen vier of vijf chalets in vlammen op. De brandweer moest veel materiaal inzetten om voldoende bluswater te regelen. Het was lastig om in het donker een brandkraan te vinden.



De brand werd rond 03.50 uur gemeld. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer was voornamelijk bezig een overslaan naar buurtchalets te voorkomen, en (grote-) bomen nat te houden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er waren geen bewoners aanwezig.



Eerder dit jaar brandde ook al een chalet uit op het park. In 2021 gingen twee oliebollenkramen die op het park waren gestald in vlammen op. De politie ging destijds uit van brandstichting.