‘Meerdere levens gered door inzet van AED's’

WIJCHEN - Met een defibrillator in de buurt red je levens. Toch is er geen wetgeving die het aantal AED’s in een dorp regelt. Het hangt af van de bereidwilligheid van gemeenten, plaatselijke instellingen als een EHBO-vereniging of burgers of ergens AED’s hangen of niet.