Melvin en Janet Prince bouwen mantelzorgwoning bij hun huis in Wijchen: ‘Hier kan Melvins moeder rustig wonen’

Gerrie uit Niftrik vindt deze giganti­sche haaientand: ‘Huh? Nee, dat kan niet’

NIFTRIK - Zo’n grote? Dat geloof ik niet, dacht Gerrie Lukkezen (61) uit Niftrik bijna twee weken geleden. Ze liep over het strand in Zeeland, zag iets grijs uit het zand steken en trok eraan. Het was een reusachtige haaientand.

12 november