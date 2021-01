Met politie-escorte kwam het vaccin eindelijk aan in Wijchen: prikken maar!

,,Dat laat alleen maar zien hoe blij mensen zijn dat het vaccin eindelijk zo dichtbij is”, zegt dagcoördinator Mark van Onna. De eerste afspraak stond gepland vanochtend om stipt 08.00 uur, maar diegene was er al om 07.40 uur. ,,Daarom benadruk ik voor iedereen die nog wordt gevaccineerd: afspraaktijd is tijd van binnenkomst. Vijf minuten te vroeg is geen probleem, maar als je een kwartier te vroeg bent dan verzoeken we je buiten te wachten.”



Het was een legendarisch moment vanochtend in de loods aan de Havenweg 4 in Wijchen. Voorzien van een politie-escorte leverde het RIVM in een speciale bus om 06.30 uur het vaccin op de locatie. De beveiliger nam het vaccin in ontvangst en gaf het door aan de verantwoordelijke verpleegkundige. De verpleegkundige legde het Pfizervaccin op haar beurt in de koeling. Karlijn Hoondert, coördinator coronavaccinatie GGD Gelderland-Zuid: ,,Het was een feestelijk moment.”