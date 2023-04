Middeleeuwers bevolken het kasteel van Wijchen, het zijn praktische en slimme mensen

De dag van de sterren: bekijk hier welke restau­rants door Michelin worden ge­kroond

Michelin, de belangrijkste culinaire gids, deelt maandag de sterren uit. De bekendmaking van de nieuwe sterren is in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De Gelderlander volgt hier op de voet of de restaurants in het verschijningsgebied in De Gelderlander in de prijzen vallen.