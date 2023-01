Milan (18) is klaar voor het grote avontuur in Gambia: ‘We gaan dwars door het duivelse zand van de Sahara’

Het wil eindelijk een beetje vlotten: de bouw van vier woningen in de oude school in Bergharen

Aanvankelijk ging het niet van een leien dakje, maar er zit nu schot in de bouw van vier woningen in de oude school in Bergharen. ,,Voor de bouwvak willen we in ieder geval een of twee woningen klaar hebben”, zegt eigenaar van het gebouw Frank Harbers.

24 januari