Minder gestolen auto's in Wijchen tijdens coronajaren

Sport­school op stelten door glurende ‘man’ in kleedkamer: ‘Ze plakten zelfs zijn ogen af’

Één man zorgt bij een sportschool in Wijchen voor de nodige tumult. Meerdere vrouwen voelen zich door hem bekeken, vanuit de hoek van de kleedkamer. Detail: het is een foto, de man is niet echt. Een gevalletje ‘zout op iedere slak’, een sign of the times, of hebben de klagers een punt?