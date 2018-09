Minder kans op botsen achter op file voor Knooppunt Bankhoef

De A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven - bij Oss - wordt steeds drukker en filegevoeliger en steeg vorig jaar met stip in de nationale filehitlijsten van plek 70 naar 12. Extra probleem is dat er geen matrixborden - die automatische aangaan bij filevorming - boven de weg hangen. Dat levert met regelmaat van de klok aanrijdingen in de staart van de plots opdoemende files op. Lokale en regionale overheden proberen de rijksoverheid in Den Haag te vermurwen de weg te verbreden, maar dat is een zaak van jarenlange adem.

Tot die tijd wordt vooral gekeken naar het veiliger maken en zo optimaal mogelijk benutten van het asfalt. Vanaf maandag 24 september gaat een nieuw informatiesyteem bij wijze van proef daarbij helpen. Langs de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef zijn inmiddels drie grote elektronische schermen geplaatst; langs de A326 bij Wijchen staan er twee. De schermen krijgen informatie over de snelheid van het verkeer via de gsm-telefoons van passerende bestuurders. Zodra het merkt dat door drukte filevorming ontstaat, komen er mededelingen op de schermen. ,,Heel dynamisch. Dat kan een adviessnelheid zijn, of een suggestie om een bepaalde rijstrook te kiezen; of simpelweg de mededeling dat je in een file terecht komt", zegt projectleider Aad Huiting van de provincie Gelderland, die de A326 beheert.

Vrachtverkeer

Overigens werken provincie en Rijkswaterstaat - die de A50 beheert - ook nog aan het plan om het aantal vrachtwagens op dit snelwegtraject te verminderen of beter te spreiden. Van al het verkeer op de Maasbrug bij Ravenstein is 20 procent vrachtwagen, terwijl dat gemiddeld op de Nederlandse snelwegen 10 procent is. Het idee is dat grote vrachtvervoersbedrijven ook gaan delen in de file-informatie die via gsm-telefoons wordt opgevangen. Zodat zij bij grote drukte het advies krijgen om hun trucks later of via een andere route te laten rijden. Maar dit voorstel staat nog in de kinderschoenen.