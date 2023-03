Minder WW-uitkeringen in de gemeente Wijchen

Vrouw vreesde voor leven van haar baby toen ex haar deur intrapte en op haar instak: ‘Ik wilde de kleine even zien’

De 42-jarige Jeroen K. die 18 mei vorig jaar in Nijmegen zijn ex-partner met een vleesmes te lijf ging hangt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen jaar boven het hoofd. Volgens de officier van justitie in Zutphen was er sprake van poging tot moord met voorbedachte rade.