Minister: meer onderzoek naar files op A50 Ewijk-Oss, maar nog geen geld

Wijchens Energie­plan: veel ideeën, nog weinig concreet

29 oktober WIJCHEN - In Wijchen staat over vijf jaar minimaal 30 hectare aan zonne-energievelden. Het is de meest in het oog springende duurzaamheidsmaatregel die concreet is. Er zijn veel meer suggesties, maar die moeten vaak nog gedurende enkele jaren bestudeerd worden.