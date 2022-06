Moet die laadpaal echt hier komen? Nee, niet dus...

Groot was dan ook de verbazing onder de bewoners toen ze in het plaatselijk huis-aan-huisblad lazen dat de gemeente een laadpaal in hun straat wilde plaatsen. ,,De overgang naar groene energie is een feit, daar ontkomen we niet aan”, zegt André, de aanvoerder van het protest. Hij wil om privéredenen niet met zijn achternaam in de krant. ,,Maar waarom moet die laadpaal hier komen, aan een klein straatje met weinig parkeerplaatsen waar niemand elektrisch rijdt?”, vraagt Tonnie Driessen zich hardop af.