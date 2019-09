Mogelijk steekincident op Wijchense kermis

Boeren in monument De Vormer in Wijchen: ‘Een nieuwe haspel past niet in de stal’

15 september WIJCHEN - Boeren in een monument kent zijn beperkingen, weet akkerbouwer Ab Louws, bewoner van De Vormer. Het veelbesproken boerderijencomplex aan de rand van Wijchen was zaterdag te bezichtigen in het kader van Open Monumentendag.