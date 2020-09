Molenaar Jeroen verkoopt in coronatijd 600 pakken meel per week

,,Vorige zomer had ik een probleempje met de wieken. Ik belde molenbouwer Coppes uit Bergharen, die het groot onderhoud van de molen doet. Hij zat in Griekenland. Hij zei: je moet het zo en zo aanpakken, dat kun jij best zelf. En dat heb ik gedaan. Het was gaaf dat het lukte.’’



Het tekent de geboren en getogen Wijchenaar Jeroen van de Water (40): wat hij zelf kan doen aan de Oude Molen, zoals de officiële naam van de Wijchense molen luidt, doet hij zelf.



Rotten

Sinds 1 april 2013 is hij de molenaar van het monument uit 1799, prominent gelegen naast kasteel Wijchen. Hij is de opvolger van Jan-Willem Bökkers, die in januari van dat jaar plotseling overleed tijdens zijn werk in de molen.



,,De molen had een paar maanden stilgestaan en we moesten weer bij nul beginnen. Een molen moet draaien. Stilstand is achteruitgang. Dan wordt het hout vochtig en gaat het rotten.’’