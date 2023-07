Motie vernoemd naar Wijchenaar Jan Troost, strijder voor mensen met een beperking

Angelique werd ‘weggepest’ bij de gemeente Nijmegen: ‘Ik dacht: ik vertrouw hier helemaal niemand meer’

Buitenspel gezet worden door je leidinggevende: het overkwam drie oudere medewerkers van de gemeente Nijmegen, onder wie Angelique van Woezik en Willie Liebers. Een reconstructie: ‘We spreken niet het vertrouwen in je uit, want dat hebben we niet.’