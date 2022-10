Motorclub zonder circuit De Zandduivels trekt al 50 jaar veel publiek uit de regio: ‘Dat zie je bijna nergens’

BERGHAREN - ,,Ik zie dat het stadion van MC De Zandduivels volloopt”, zegt de omroeper tijdens het Nederlands kampioenschap motorcross. Dat stadion, dat is het met metalen hekken omgeven akkerland van Loonbedrijf Hermans aan de Aaldert in Bergharen. ,,Vorig jaar stond het drie rijen dik”, schalt door de speakers.

,,Wat zo bijzonder is aan deze cross in Bergharen is dat er heel veel mensen uit de regio naartoe komen’’, zegt Bér Teijssen. Achter hem snerpen de motoren, benzinedampen vermengen zich met de vette lucht van friet. ,,Dat zie je bijna nergens. Dat mensen ook naar de prijsuitreiking komen en daarna blijven om een biertje te drinken. Het is een reünie voor een aantal mensen.”

Volledig scherm De motorcross in Bergharen 2022. © David van Haren

En zo is het dus al decennia. Teijssen kan het weten. Hij richtte MC De Zandduivels vijftig jaar geleden mede op en was daarna 14 jaar voorzitter. Begonnen op de Zandberg in het centrum van Bergharen werden kampioenen opgeleid. Henk Schrijver en Gerrie van Hout waren IMBA-kampioen (Internationale Motor Bike Association), net als Frank Mulder nu. Europees kampioen zijspancross bij de amateurs. ,,Het hoogst haalbare.”

In de hoogtijdagen had MC De Zandduivels honderd leden, zegt Teijssen trots.

Ouwemannensoos

Maar de Zandberg werd in 1994 verkocht aan het Geldersch Landschap. De club raakte circuitloos. Tot er in 2009 aan de Aspert in Horssen een plek werd gevonden. Nu is de club voor het tweede jaar op rij terug in Bergharen. Maar alleen voor de jaarlijkse wedstrijd. Een circuit om te trainen is er niet.

25 leden telt De Zandduivels nu. Een ouwemannensoos, zegt huidig voorzitter Patrick Greup grappend. Aan jeugd heeft de club zonder circuit niets te bieden.

Gehuldigd

Maar het 50-jarig jubileum is zondag wel gevierd. Teijsen, Van Hout en Schrijver zijn gehuldigd. Vijftig jaar zijn ze lid. En Piet van Hees die al net zo lang de kassa doet. Dat was het dan ook. ,,We vieren het niet groot”, zegt Greup. ,,Motorcross is voor ons sowieso al een feestje.”

Volledig scherm Bér Teijssen bij de Nederlandse kampioenschappen motorcross in Bergharen in 2022, tijdens het 50-jarig jubileum van MC De Zandduivels. Hij richtte de MC mede op. © Eigen foto

Volledig scherm De motorcross in Bergharen 2022. © David van Haren