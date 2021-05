Motorrijder komt om het leven bij ongeluk in Wijchen: motor uitgebrand na botsing

Marco verloor been door ongeluk op kermis: OM vervolgt eigenaar van attractie

30 april WIJCHEN - Het Openbaar Ministerie (OM) stelt vervolging in tegen de eigenaar van de Deca Dance, de attractie waarmee in september 2019 in Wijchen een ernstig ongeluk gebeurde. Wijchenaar Marco van As verloor bij dat ongeluk een been.