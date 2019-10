‘Muur’ van vijf meter hoog om zonnepark van elf hectare in Hernen

Jongeren moeten nog wachten op plek in Molenhuis

9 oktober WIJCHEN - Jongeren die met spoed woonruimte zoeken in Wijchen, moeten nog even geduld opbrengen, als ze in het Molenhuis in Wijchen willen wonen. Naar verwachting pas in december selecteert de Eindhovense woonondernemer Huischmeesters de mensen die in het voormalige kantoorpand aan de Bronckhorstlaan mogen gaan wonen.