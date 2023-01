Na Brabant volgt ook het Rijk: 15 procent biologische landbouw in 2030, hulp voor overstappende boeren

Publiek weet theaterza­len na corona weer goed te vinden

DRUTEN/WIJCHEN - De theaters in de regio zitten vaak weer vol en de kaartverkoop trekt aan. Bij theater ‘t Mozaïek in Wijchen en Agora Theater (Druten) merken ze dat vooral de gevestigde namen in trek zijn. In Nijmegen benaderen de bezoekcijfers het niveau van voor de coronapandemie. Poppodium Doornroosje haalde zelfs een nieuw record.

16 januari