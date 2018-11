Na carnavalskraker komen Gebroeders Rossig uit Wijchen met sinterklaashit: ‘Hallo Sinterklaas!’

Wijchens Sprookjes­fes­tijn valt tien dagen voor kerst ‘wat ongelukkig’

3 november WIJCHEN - Het jaarlijkse Sprookjesfestijn in Wijchen is dit jaar aan de vroege kant. De organisatie heeft voor het weekend van 15 en 16 december gekozen: maar liefst anderhalve week voor de kerstdagen. Bovendien valt de zondag van het evenement nu onbedoeld samen met het Dickensfestijn in Druten.