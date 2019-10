Na fatale crash staat veiligheid op drukke A73 weer ter discussie: dit gaat er wel en niet op de weg gebeuren

'De lekkerste friet in wel vijf jaar' voor zorgboerde­rij De Hagert

10:50 LEUR - Voor de bewoners van zorgboerderij De Hagert in Leur was het gisteren een feestdag. Er was een frietkar voorgereden en alle bewoners - ouderen met dementie en mensen met een beperking - mochten patat met een frikandel of een kroket bestellen.