Naakte Wijchenaar bevredigt zichzelf in de vrieskou

Mogen we volgend jaar nog vuurpijlen afschieten in Wijchen en Beuningen?

28 december BEUNINGEN/WIJCHEN - Of inwoners van de gemeenten Beuningen en Wijchen volgend jaar nog vuurwerk mogen afsteken waar ze dat willen, is de vraag. In Beuningen komen de overlast, en eventuele maatregelen, na de jaarwisseling op de politieke agenda. In Wijchen pleit D66 voor een debat in de gemeenteraad.