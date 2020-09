Negen jongens uit Wijchen en Niftrik liepen in Griekenland corona op: ‘In die clubs was het hartstikke vol’

Onzeker­heid bij theaters van Wijchen en Druten groot: blijft het publiek komen?

19 augustus WIJCHEN/DRUTEN - Theater ’t Mozaïek in Wijchen en het Agora Theater in Druten maken zich zorgen over hun voortbestaan. Ze zijn niet acuut in de problemen maar hun lot ligt in handen van het publiek. Haakt dat af, dan wankelt hun positie.