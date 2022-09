Nevelige velden en zachte winterkleuren, de herfst lijkt begonnen

Vier toplanden WK volleybal voor vrouwen trainen in Wijchen: ‘Loopt ineens Karch Kiraly de Arcus binnen!’

WIJCHEN - Sporthal Arcus in Wijchen is trainingslocatie voor vier toplanden van het WK volleybal voor vrouwen. En dan kan je zomaar ineens oog in oog komen te staan met een volleyballegende.

22 september