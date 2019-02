Nicky Romero en Boef nieuwe grote namen op dancefestival Emporium

‘Zeer zwakke’ Weurtse basis­school is nu het beste jongetje van de klas

18 februari WEURT/BALGOIJ - De ooit ‘zeer zwakke’ basisschool De Ruyter in Weurt is binnen vijf jaar uitgegroeid tot één van de best presterende scholen in de regio. In een jaarlijks onderzoek van RTL Nieuws krijgt de school zelfs het hoogste cijfer in de gemeente Beuningen: een 7,9.