Nieuwe buren drijven metaalhandelaar in Oss tot wanhoop: ‘Ik voel me een speelbal’

Met video Tijdreis naar vesting­stad Nijmegen van 1750 met herontdek­te kaart van Klaas Willem Kiers

NIJMEGEN - Een geharnaste stad, omringd met verdedigingswerken. Zo zag Nijmegen eruit in 1750. Kaartenmaker Klaas Willem Kiers legde het gedetailleerd vast. Zijn twee kaarten zijn in 2014 per toeval ontdekt. Ze ontsluiten een minder bekende periode uit de geschiedenis van Nijmegen.

9:33