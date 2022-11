Nieuwe burgemeester Wijchen: ‘Ik ben een Amazone en daar ben ik trots op’

Renske Helmer-Englebert (53) is net begonnen als burgemeester van Wijchen. De gemeente is echter niet vreemd voor haar. ,,Ik rijd al sinds 2014 paard bij manege De Prinsenbankhoeve in Wijchen. Mijn zoon reed daar ook. Ik heb daar veel gepraat met mensen over hoe het is om hier te wonen. Ik kreeg altijd positieve dingen te horen. Mensen zeiden: je hebt hier alles, er is ruimte, er is vertier en er is saamhorigheid.”